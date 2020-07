Spotify lanceert abonnement voor stelletjes

Dutch League Koploper Dutch League tegen regerend kampioen: ‘Onder­schat­ten zou dom zijn’

30 juni Vanavond nemen Team THRLL en LowLandLions het voor de tweede keer tegen elkaar op in de Nederlandse League of Legends-competitie. Bij de eerdere confrontatie in de Dutch League won Team THRLL, dus LowLandLions is ongetwijfeld gebrand op revanche.