Spotify passeert 300 miljoen gebruikers na succesvolle lancering in Rusland

Muziekstreamer Spotify heeft, na een succesvolle lancering in Rusland, nu 320 miljoen actieve gebruikers waarvan 144 miljoen betalende. Dat heeft het bedrijf in de laatste kwartaalcijfers bekendgemaakt. Het aantal actieve gebruikers is vergeleken met een jaar geleden met bijna 30 procent toegenomen.