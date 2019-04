Spotify tikt 100 miljoen betalende abonnees aan, maar verlies blijft enorm

Hoewel Spotify nog diep in de rode cijfers zit, zijn de kwartaalcijfers over het algemeen beter dan de streamingdienst zelf verwachtte. Naast het recordaantal betalende abonnees groeide de omzet met een derde tot 1,5 miljard euro en nam het verlies af van 169 miljoen tot 142 miljoen.

Deze groeispurt heeft onder andere te maken met de lancering van Spotify in India eind februari. Met een miljoen gebruikers in het land in de eerste week en inmiddels al meer dan twee miljoen gebruikers overtreft Spotify de eigen verwachtingen.

Met de lancering in India is Spotify nu actief in 79 landen. Het aantal maandelijkse gebruikers steeg met meer dan een kwart op jaarbasis en met 5 procent in vergelijking met een kwartaal eerder tot 217 miljoen. Iets minder dan de helft daarvan, 100 miljoen gebruikers, had een betaald abonnement. De rest luisterde gratis met reclames tussen de liedjes.