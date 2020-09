Staatsloterij stuurt per ongeluk verkeerde uitslag, verwarring alom

Ook Tjitske greep mis: ‘Staatsloterij wat jammer is dit! Eerste mailtje vanochtend winnen we €100,00 en na het tweede mailtje winnen we niks..... dat is wel even een domper.’

Excuusmail

Staatsloterij-woordvoerder Sander van de Vooren legt uit dat in eerste instantie een mail met een verkeerde link is verstuurd. Die link verwees naar de uitslagen van 10 augustus. Vervolgens is een excuusmail verstuurd waarin wel de juiste link naar de uitslagen van 10 september stond. ,,Ik kan me de verwarring heel goed voorstellen", aldus Van de Vooren. ,,Het belangrijkste is dat deelnemers duidelijkheid hebben over de uitslag, vandaar dat we een excuusmail gestuurd hebben.”