Start je smartwatch: tips & tricks voor je nieuwe slimme horloge

Tijdens de lockdown wordt het voor de workout thuis ineens interessant om een slim horloge aan te schaffen. Je zou niet de enige zijn, want volgens investeringsbank Morgan Stanley worden er intussen drie keer zoveel ‘slimme horloges’ verkocht in vergelijking met gewone horloges. Maar welke meerwaarde heeft zo’n smartwatch eigenlijk?

Los van het merk - bijna élk groot techbedrijf heeft nu wel al een eigen reeks smartwatches - zijn er sowieso een aantal belangrijke zaken die je altijd moet doen. De eerste stap is misschien de meest logische: zorg ervoor dat zowel je smartwatch als telefoon opgeladen zijn. Op die laatste download je vervolgens de app die bij je smartwatch hoort, waarna je de bluetoothfunctie van je telefoon moet inschakelen.

Personaliseer je horloge

Zodra beide toestellen verbonden zijn, kan je jouw smartwatch gaan personaliseren. Zo kan je een leuke achtergrond instellen, maar nog belangrijker is om even te sleutelen aan de notificaties die je wel en niet wil ontvangen. Een smartwatch kan een bijzonder krachtige tool zijn voor je gezondheid, en je er dagelijks aan herinneren dat het tijd is om even te sporten, maar als je overstelpt wordt met berichten zal het ook snel tegensteken.

Op veel populaire Wear OS-toestellen (Wear OS, voorheen Android Wear, is een versie van Googles besturingssysteem Android dat speciaal is ontworpen voor smartwatches en andere draagbare computersystemen, red), zoals The Carlyle van Fossil, kan je de applicatie ‘Wear Gesture Launcher’ installeren. Die laat je toe om bepaalde apps te lanceren door letters op je smartwatch te tekenen! Kan serieus tijd besparen voor sommige applicaties die je veel gebruikt.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm The Carlyle van Fossil © Fossil

Apple pakt het eenvoudiger aan: via spraakassistent Siri kan je shortcuts aan applicaties en slimme toestellen toevoegen. Bijvoorbeeld: misschien heb je thuis Philips Hue-lampen die je in een handomdraai van kleur wil wijzigen? Of wil je bij het opstaan steeds je favoriete podcast horen? Door op je iPhone een shortcut voor Siri in te stellen, kan je die nadien ook op je Apple Watch gebruiken. Zowel Siri als Google Assistant zijn sowieso een meerwaarde voor je smartwatch: praten tegen je horloge om berichten te versturen leek ooit toekomstmuziek, maar is intussen realiteit.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Apple Watch © Apple

Let wel op, want berichten sturen via een smartwatch loopt af en toe nog goed mis. Apple suggereert zelf een aantal gestandaardiseerde berichten (‘OK’, ‘Nee’, ‘Hallo!’...), maar die zijn vaak eerder droog. Gelukkig kan je op de Apple Watch-app op je iPhone zelf een paar slimme antwoorden instellen, met zinnen en woorden die je zelf vaak gebruikt. Je vindt die optie voor customised snelle berichten ook bij andere merken, waaronder de populaire Samsung Galaxy Watch.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Samsung Galaxy Watch © Samsung

Nooit meer een betaalterminal aanraken