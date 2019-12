Sterven op sociale media is niet makkelijk, hoe verwijder je de account van een overledene?

Dit zijn deze week de eerlijkste en beste tech-koop­jes

24 december Dit zijn deze week de door ons geselecteerde eerlijkste en beste deals. Meer lezen over waarom we nou deze aanbiedingen uitlichten? Lees dan verder onderaan het artikel. Deze week zien we een krachtige powerbank voor 30 euro, de iPhone XS voor 679 euro en de goed gerecenseerde Logitech G MX518 voor 41 euro.