Stijn verkocht zijn ziel online als NFT: ‘Een heel oud idee’

Je ziel verkopen op het internet: dat moet je even uitleggen.

,,Je ziel verkopen is al iets heel ouds. Daarbij wordt altijd een contract opgesteld, dat wordt ondertekend in bloed. Dit concept wilde ik in een nieuw jasje steken. Tegelijkertijd wilde ik voor dit project investeren in iets waar ik volledig achterstond: cryptocurrency, dit zijn digitale valuta’s. Over cryptocurrency is nog zo veel onwetendheid, terwijl het niet meer iets is van de toekomst, maar van nu. Ik deed onderzoek naar hoe je een ziel afbeeldt en hoe NFT’s eruitzien en begon met foto’s maken. Dat zelfportret met het contract heb ik uiteindelijk aangeboden als mijn ‘Soul of Stinus’. Zo kon ik echt aandacht vragen voor cryptocurrency.”