Storing bij internetbankieren en app Rabobank opgelost

Benelux krijgt League of Legends: Wild Rift-toer­nooi

Een League of Legends-toernooi speciaal bedoeld voor de Benelux zal in januari plaatsvinden. Dat kondigt Riot Games aan in samenwerking met Meta, de producent achter het toernooi. In samenwerking met Riot Games zal er een totale prijzenpot van 1000 euro beschikbaar zijn, en de finale zal bestaan uit twee Belgische en twee Nederlandse teams.

23 december