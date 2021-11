Storing bij Rabobank: internet- en mobiel bankieren onbereikbaar

Edward Gaming wint WK League of Legends 2021

Edward Gaming (EDG) is de kampioen van Worlds 2021, het wereldkampioenschap van League of Legends. Het team uit de Chinese LPL-competitie versloeg Damwon Gaming KIA (DWG KIA) in de finale van het wereldkampioenschap met een score van 3-2. Met de overwinning neemt EDG bijna een half miljoen dollar mee naar huis.

