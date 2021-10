Storing bij Vodafone na drie uur verholpen, ook 112 was slecht bereikbaar voor klanten

De storing bij Vodafone, de derde in twee weken, is weer verholpen. Zowel bellen als mobiel internet werkten voor de gebruikers van het Vodafone-netwerk niet. Ook alarmnummer 112 was slecht bereikbaar voor Vodafone-gebruikers. Klanten worden naar alle waarschijnlijkheid niet gecompenseerd.

Politie Limburg tweette dat klanten van Vodafone alarmnummer 112 slecht kunnen bereiken. Ze raden aan niet op te hangen, aangezien het zo'n 20 seconden kan duren totdat de verbinding met het nummer gemaakt is.

Op de website allestoringen.nl is te zien dat rond 13.00 uur de eerste meldingen van een storing binnen sijpelden. Zowel mobiel internet als bellen zouden volgens deze meldingen niet werken. Ook interne systemen zouden niet werken. Pas om 14.20 uur sprak de provider ook zelf van een storing; voor deze tijd reageerden ze nog op meldingen dat er niets aan de hand was. Om 16.10 tweette het telecombedrijf de storing opgelost te hebben. In totaal heeft het dus zo'n drie uur geduurd.

Waardoor de storing veroorzaakt is , is nog niet bekend, vertelt een woordvoerder van Vodafone. ,,Voor nu bieden we in ieder geval onze excuses aan voor het ongemak.”

Als gevolg van de storing waren meerdere instanties telefonisch niet of nauwelijks bereikbaar. De storing trof onder meer GGD’en, rechtbanken en gemeenten.

Drie storingen in twee weken

Dit is de derde keer in een maand dat Vodafone met een storing kampt. Op 12 en 14 oktober waren de gebruikers van het netwerk van Vodafone ook al deels onbereikbaar. Klanten uiten hun onvrede op sociale media. Op Twitter klagen mensen over de 'schering en inslag de laatste tijd’, en zeggen spijt te hebben van hun overstap naar de provider.

Bij vragen over eventuele compensatie voor de vele storingen afgelopen maand verwijst het bedrijf door naar de algemene voorwaarden. Daarin staat dat wanneer een storing langer duurt dan 12 uur er een compensatieregeling in gang gezet wordt. Een woordvoerder van Vodafone legt uit dat dit gaat om een ‘doorlopende storing’, en dus gaat het bij drie storingen in twee weken niet op. ,,Voor nu houden we de algemene voorwaarden nog aan, en die zeggen dat de klanten in dit geval niet worden gecompenseerd.”

