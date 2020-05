Streaming-fan? Zo kijk je Netflix op hoog niveau

Smart-tv

De makkelijkste manier om een streamingdienst te bekijken is via een app op het smart-tv-besturingssysteem van je televisietoestel zelf. Veel televisies, bijvoorbeeld van merken als Sony en Philips, hebben zelfs al een Netflix-knop, die je meteen naar de bekendste streamingdienst brengt. Of er is een app-knop, waarmee je snel toegang krijgt tot de beschikbare streamingdiensten. Om het simpel te stellen werkt zo’n smart-tv net als je smartphone: sommige apps zullen voorgeprogrammeerd zitten, de andere kan je downloaden via de Store. Toch is het wat ons betreft niet de beste manier om naar streamingdiensten te kijken. Je data wordt vaak verzameld via de smart-tv en het is over het algemeen wat langzamer dan de opties hieronder.

Google Chromecast

Met een Google Chromecast, een klein rond toestelletje dat 37 euro kost, haal je in principe alle smart-functies van een tv in huis, maar dan ook nog eens sneller en wat ons betreft gemakkelijker. Het apparaatje sluit je aan op een van de hdmi-poorten van je televisie. Vervolgens kan je vanaf je smartphone, tablet of laptop het streamingkanaal ‘casten’ naar je televisie. Dat werkt met vrijwel alles en is ongelooflijk intuïtief. Met een Chromecast Ultra kun je ook nog eens in 4K streamen.

Google Chromecast

Apple TV

Met Apple TV moet je even opletten: als je heel recent een nieuwe en zeer kwalitatieve 4k-televisie kocht, dan gebruik je optimaal ook de Apple TV 4k (€ 199). Apple TV is trouwens het enige toestel waarmee je de Apple TV+-streamingdienst rechtstreeks naar je tv leidt. De dienst werkt dus - voorlopig - niet via bovengenoemde Chromecast.

Apple TV 4k

Er bestaan wel mediaspelers waarmee de dienst wel compatibel is, zoals de Roku en de Amazon Fire TV Stick, maar die zijn voor de Amerikaanse markt en bij ons amper bekend of beschikbaar. De meeste andere streamingdiensten, zoals Netflix, Amazon Prime Video en Disney+ hebben ook wel een app voor Apple TV’s. En je kunt het uiteraard ook gebruiken om series te streamen vanaf een iPhone, iPad of Mac.

Gameconsoles

Voor gamers is dit geen nieuws, maar ook de PlayStation 4- en Xbox One-gameconsoles hebben apps voor Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Ook dit kan een handige oplossing zijn als je geen smart-tv in huis hebt. Je moet de bediening dan wel regelen via de gamecontroller.

Nintendo Switch biedt voorlopig geen tv-streamingdiensten aan. De Wii U en zelfs de originele Wii kunnen wel Netflix afspelen, maar de streamingdienst is stilaan zijn ondersteuning voor de alleroudste apparaten aan het stopzetten. De aankoop van een tweedehandsconsole om te videostreamen is dus niet de verstandigste keuze.

Een selectie van apparaten waarop streamingdienst Netflix werkt.

Nvidia Shield TV