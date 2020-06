Streamingplatform Twitch blokkeert account van campagneteam Trump

UPDATE Verbazing bij Fietsers­bond om advies helm voor snorfiet­sers: 'Straks wil niemand meer fietsen’

15:41 Door een fietshelm voor kinderen en elektrische fietsers te verplichten zou de overheid tientallen verkeersslachtoffers per jaar voorkomen. Dat stellen het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een onderzoek naar effecten van politieke maatregelen op de verkeersveiligheid. De instanties adviseren de overheid om de fietshelm voor die groepen te verplichten, maar daar wil de Fietsersbond niets van weten. ,,Als we dit gaan verplichten, stapt straks bijna niemand meer op de fiets.”