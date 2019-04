Student vernielt 66 computers op Amerikaanse universiteit met ‘usb-killer’

Voor 36.000 euro opgelicht via Tinder: ‘Ik voel me zó stom!’

16 april Haar kind werd ouder, de zaken gingen goed; alleenstaande moeder Mieke vond het tijd voor ontspanning. Datingapp Tinder was zo geïnstalleerd en na even swipen kwam ze in contact met de aantrekkelijke William. Dat hij een dubbele agenda had en - anders dan Mieke - níet het beste voor bleek te hebben met een ander, bleek pas vele duizenden euro's later.