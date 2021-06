Talloze gamers vermoeden dat Nederlandse Hasan onderdeel is van complot: ‘Ik ben geen acteur’

VIDEO Droom van Apple-Ed komt uit: zijn collectie vormt in Utrecht het grootste museum van Europa

16 juni Een primeur voor Nederland: het grootste Applemuseum van Europa opent de deuren in Utrecht. In winkelcentrum The Wall komen duizenden producten: vrijwel alles wat Apple ooit heeft gemaakt. Geestelijk vader van het museum is gepassioneerd verzamelaar en ondernemer Ed Bindels. ,,Dit is Apple, het moet wel strak.”