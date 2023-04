Techbedrijf Huawei overleeft door zich op andere markten te storten

Sinds het Chinese techbedrijf Huawei op Amerika’s zwarte lijst is gezet, kan het niet meer de nieuwste chips krijgen. De exportrestricties van hightech naar China hebben vooral de telefonietak van Huawei flink geraakt. Het private bedrijf investeert daardoor zwaar in de ontwikkeling van andere producten. ,,Zonder die Amerikaanse sancties waren we misschien niet zo innovatief geweest.’’

Terwijl vier ballerina’s te midden van een extravagant buffet pirouettes draaien, schildert een vrouw achter hen een bloesem op een stuk papier. Welkom bij de afterparty van de jaarcijferspresentatie op het hoofdkantoor van de Chinese telecomgigant Huawei in Shenzhen. De bloesem is een verwijzing naar de poëtische woorden die ceo Xu Zhijun even daarvoor heeft uitgesproken: ,,Pruimenbloesems zijn zoeter na een strenge winter.’’

Huawei kan het weten. Sinds het vier jaar geleden ongewild spil werd in het geopolitieke conflict en de concurrentiestrijd tussen de VS en China, ging het door een diep dal. Amerika verbood het gebruik van Huawei’s telecomapparatuur, en ook andere landen, waaronder Nederland, weerden het bedrijf uit het hart van hun telecomnetwerk. Volgens de VS kan China via ‘achterdeurtjes’ in de apparatuur spioneren. Huawei ontkent dat dit het geval is, en het is ook nooit bewezen dat het gebeurd is.

Kleinste chips

Volledig scherm De bloesem is een verwijzing naar de poëtische woorden die ceo Xu Zhijun even daarvoor heeft uitgesproken: 'Pruimenbloesems zijn zoeter na een strenge winter.’ © AFP Evengoed kwam het bedrijf samen met honderden andere Chinese bedrijven, waaronder tientallen techbedrijven, op een zwarte lijst. Door de sancties moest de onderneming een eigen besturingssysteem (HarmonyOS) ontwikkelen, Android en Google’s Play Store kon niet meer op de mobieltjes komen. Bij gebrek aan de nieuwste chips hebben de mobieltjes geen 5G. En door de recente deal van Nederland met de VS is de kans verkeken dat China machines kan kopen (ASML) om zelf de kleinste chips te maken.



Het zijn dan ook deels de ingestorte verkopen van Huawei’s scherp geprijsde smartphones die de bedrijfsresultaten over afgelopen jaar drukten. Al bleef de omzet (93,3 miljard dollar) stabiel, de nettowinst (5,1 miljard dollar) was historisch laag. Maar cfo Meng Wanzhou benadrukte tijdens de presentatie vorige week dat Huawei uit het ravijn aan het klimmen is. De strenge winter is voorbij, zei Meng: ,,Huawei heeft zichzelf uit een crisismodus gehaald en is back in business.’’

‘Gebrek aan technologische kennis’

De parallel met de woelige tijd die ze zelf beleefde, is snel gemaakt. Meng werd in 2018 aangehouden in Canada op verzoek van de VS en kwam in 2021 vrij na een deal met de Amerikaanse justitie. Ze ontweek vragen daarover, ook zij lijkt beter uit de strijd te zijn gekomen. Vanaf deze maand zal ze het roterend bestuursvoorzitterschap van Xu overnemen. En dat terwijl haar vader en oprichter Ren Zhengfei in 2019 nog zei dat ze die positie nooit zou innemen wegens haar ‘gebrek aan technologische kennis’.

Ren zei kort geleden dat Huawei afgelopen jaren 13.000 componenten moest vervangen voor Chinese onderdelen wegens de Amerikaanse restricties. Meng nuanceerde dat iets: ‘Het is een ontwikkeling over tien jaar, maar de sancties hebben dat proces zeker versneld. Wij willen weerbaarder worden en van geen enkel bedrijf of land meer afhankelijk zijn voor onze business.’

Slimme digitale oplossingen

Huawei probeert dit ten eerste voor elkaar te krijgen door zijn spullen te verkopen aan China-vriendelijker landen. En door een enorme hoeveelheid geld in onderzoek en ontwikkeling te stoppen. Afgelopen jaren spendeerde het circa een vijfde tot een kwart van de omzet in onderzoek en ontwikkeling. Tijdens een rondleiding over de campus in Dongguan, dat een soort nagebouwd Europa in het klein is, blijkt dat de ingenieurs van Huawei zich daarmee vooral richten op de bedrijvenmarkt, met bijvoorbeeld krachtiger en energiezuiniger antennes, clouddiensten en slimme digitale oplossingen voor de industrie.

De nieuwe markten leveren nog niet genoeg op om de terugvallende smartphoneverkopen terug te verdienen, maar het inkomen van de ‘Enterprise'- tak is het hardst groeiende. Je kan ook zeggen dat de Amerikaanse restricties indirect een zegen zijn, zegt een woordvoerder van het bedrijf. ,,Anders was men misschien niet zo vindingrijk geweest. Misschien heeft de VS ons wel een dienst bewezen.’’