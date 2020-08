Techbedrijven VS sluiten zich aan bij rechtszaak tegen visumstop Trump

Slinkse WhatsApp­frau­de: opgenomen stem gebruikt om geld bij familie los te weken

10 augustus Een nieuwe slinkse vorm van WhatsAppfraude is in Den Haag opgedoken. Een doortrapte vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van de opgenomen stem van iemand. Een Hagenaar werd in juli gebeld door een onbekende en hoorde niets aan de andere kant van de lijn. Later bleek met zijn opgenomen stem iemand anders om geld gevraagd te worden.