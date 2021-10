Teleurgestelde World of Warcraft-spelers stoppen massaal: ‘Bij Final Fantasy is het veel leuker’

De hoogtijdagen van World of Warcraft lijken voorbij: spelers stappen massaal over naar Final Fantasy XIV, dat op het punt staat een gigantisch uitbreidingspakket uit te brengen.

De steden in de virtuele online wereld van Final Fantasy XIV stromen afgelopen maanden vol. Het aantal spelers was nog nooit zo hoog door de duizenden nieuwe avonturiers die zijn overgestapt naar het inmiddels al ruim elf jaar oude spel. Zo’n gigantische groei in populariteit gebeurt bij games meestal als er bijvoorbeeld een nieuw deel wordt uitgebracht, maar bij Final Fantasy is de oorzaak iets geks: een gigantische toestroom aan asielzoekers.

Tenminste, zo noemen veel van de nieuwe spelers zich. Ze zeggen asiel te zoeken bij Final Fantasy, nadat ze jarenlang zijn teleurgesteld door hun ooit favoriete game World of Warcraft (WoW). Na twee bekritiseerde uitbreidingspakketten werd ontwikkelaar Blizzard aangeklaagd wegens grootschalig seksueel wangedrag, wat voor veel spelers de druppel was.

WoW-asielzoekers

De term ‘WoW-asielzoeker’ is sindsdien een geuzennaam geworden voor de vele gamers die zijn overgestapt naar Final Fantasy. Beide games zijn zogeheten ‘Massively Multiplayer Online Role-Playing Games’, oftewel grote, online werelden waarin iedereen zijn of haar eigen ding kan doen.

De nieuwe WoW-asielzoekers raken sindsdien niet uitgepraat over hoeveel beter ze Final Fantasy XIV vinden. ,,Bij Warcraft hebben ze al in tijden niks nieuws toegevoegd, en het verhaal van de game is helemaal verpest”, vertelt bijvoorbeeld de 37-jarige Dominik. Hij speelde World of Warcraft al sinds de game in 2004 verscheen, maar is nu definitief overgestapt. ,,De mensen in Final Fantasy XIV zijn ook echt anders. In die game praten mensen echt met elkaar als ze samen iets doen, om bijvoorbeeld uit te leggen hoe een moeilijk baasgevecht moet.”

Het is een aderlating voor World of Warcraft, dat al jaren spelers kwijtraakt. Volgens recente cijfers worden alle games van Blizzard maandelijks door in totaal 26 miljoen mensen gespeeld. Final Fantasy XIV heeft volgens recente cijfers meer dan 24 miljoen spelers, al zijn die niet allemaal op dit moment actief.

Quote Ik vind het niet leuk als spelers Final Fantasy gebruiken als een soort hamer om een andere titel mee kapot te slaan Naoki Yoshida, producent Final Fantasy XIV

‘World of Warcraft was juist onze inspiratie’

Het geeft Final Fantasy XIV-producent Naoki Yoshida maar een gek gevoel, vertelt hij in een gesprek met deze site. ,,De eerste versie van Final Fantasy XIV was een mislukking. Toen ik de game opnieuw ging maken, keek ik juist naar Warcraft als inspiratiebron.”

Hij ziet daarom ook liever niet dat spelers van zijn game al te neerbuigend zijn over de concurrent. ,,Ik vind het niet leuk als spelers Final Fantasy gebruiken als een soort hamer om een andere titel mee kapot te slaan. Dat zijn nooit leuke vergelijkingen om te maken.”

,,Maar als ik iets zou kunnen zeggen tegen al die overgestapte Warcraft-spelers, dan is het denk ik: ‘jullie hebben heel lang die game gespeeld en zijn nu toch naar ons overgestapt. Bedankt dat jullie ons een kans willen geven, en wees welkom.’”

Beerput bij Blizzard

Bij concurrent World of Warcraft werd de beerput steeds verder opengetrokken. Oude interviews met topmannen kwamen boven water, waarin vaak lacherig werd gereageerd op vragen over seksisme en het werkklimaat bij Blizzard. Het leidde ertoe dat directeur J. Allen Brack bij de studio opstapte.

Tegelijkertijd lijkt de sfeer bij Final Fantasy XIV’s ontwikkelteam veel gemoedelijker. Bij ontwikkelstudio Square Enix is geen sprake van grootschalige rechtszaken over ongepast gedrag, terwijl het bedrijf ook meer vrouwen op hoge posities heeft. Zo is bijvoorbeeld Natsuko Ishikawa de schrijver van het verhaal achter de game.

Zieke collega

Bij persconferenties voelt de sfeer bij Square Enix ook gemoedelijker. Dit voorjaar brak Yoshida tijdens een evenement nog in tranen uit, toen werd verteld dat Final Fantasy-componist Masayoshi Soken kanker had. De twee zijn niet alleen collega’s, maar ook goede vrienden - iets wat lijkt te gelden voor een groot deel van het gameteam.

Met de componist gaat het nu overigens een stuk beter: Soken is in remissie en weer druk aan het werk, vertelt Yoshida. ,,Hij is hartstikke gezond, zo gezond zelfs dat we soms een beetje moe van hem worden”, lacht de producent.

Nieuwe uitbreiding in de maak

Yoshida is op het moment druk bezig met Endwalker, het volgende grote uitbreidingspakket voor Final Fantasy XIV. Daarbij wordt een groot aantal nieuwe spelers verwacht, waarmee het voorwaartse momentum van de game alleen maar blijft groeien. Een vroege versie die wij konden spelen was in elk geval veelbelovend, met twee nieuwe klassen die meer variatie moeten bieden.

Zo kunnen gamers aan de slag met de Sage, die met vliegende robots hun medespelers kunnen genezen. Het ziet er allemaal wat stoerder uit dan de andere genezers in de game, die toch meer aanvoelen als magiërs. Tegelijkertijd is er de Reaper-klasse, die met een zeis zijn vijanden te lijf gaat en in een soort Magere Hein kan transformeren.

Tijdens onze demo was één nieuwe kerker speelbaar, die wat moeilijker en minder voor de hand liggend is dan bij voorgaande toevoegingen. We moesten echt uitzoeken hoe een eindbaas in elkaar steekt, voordat we hem met de nodige moeite uiteindelijk konden verslaan. Het maakt de game een slagje moeilijker en vooral spannender dan we van voorgaande uitbreidingen gewend waren.

Tuinieren en waterpolo

Nieuw is ook een speciaal eiland waarop spelers hun eigen boerderijtje kunnen beheren. ,,Dat is geïnspireerd door een populair reality-programma in Japan, waarbij een oude boyband gaat tuinieren”, aldus Yoshida. ,,Dat programma is hier al jaren op televisie en mateloos populair. Zelf kijk ik ook.”

,,Ik denk ook al een tijdje na over hoe we Blitz Ball aan de game kunnen toevoegen”, vertelt de producent. Dat is een soort onderwatervariant van waterpolo die populair was in een eerdere Final Fantasy-game. ,,Maar ik weet niet hoe we dat kunnen doen. Maak je er een volwaardig spel van, dan neemt dat te veel tijd van spelers die er niet aan toekomen naast alle andere dingen in de game. We kunnen er een soort voetbalmanager van maken, maar dan worden oude fans wellicht boos.”

Burn-out op de loer?

De ontwikkeling daarvan eist mogelijk zijn tol voor Yoshida, die tegelijkertijd de ontwikkeling van nóg een nieuwe Final Fantasy leidt. ,,Ik probeer een burn-out te voorkomen door nooit meer de hele nacht op te blijven voor werk”, legt hij uit. ,,En ik blijf groente eten, ook al vind ik ze niet echt lekker.”

,,En als ik het echt niet trek, meld ik me ziek en ga ik snowboarden. Ik denk dat mensen pas een burn-out krijgen als ze blijven proberen vol te houden als het eigenlijk niet meer kan.”

Dat moet hij nog even volhouden: Endwalker staat gepland voor november dit jaar.

