Tesla-baas Elon Musk wil Twitter kopen voor ruim 41 miljard dollar

Tesla-baas Elon Musk wil het socialemediabedrijf Twitter kopen. Hij vindt dat het platform voor korte berichtjes veel potentie heeft, maar dat dit nu nog niet wordt waargemaakt. Eerder werd al bekend dat Musk zich voor 9 procent had ingekocht in het bedrijf, waardoor hij al de grootste aandeelhouder van Twitter is geworden.

Musk biedt 54,20 dollar per aandeel, wat neerkomt op een prijs van ruim 43 miljard dollar voor het hele bedrijf. Dat zou 54 procent meer zijn dan de aandelen waard waren op 28 januari, de laatste dag voordat de techmiljardair in Twitter begon te beleggen, schrijft hij in een bij beurswaakhond SEC ingediend document.

De bekendmaking van het bod komt een dag nadat Musk zijn overnamevoorstel in een brief aan Twitter uit de doeken deed. ,,Na mijn belegging realiseer ik me dat dit bedrijf niet zal floreren, noch zijn maatschappelijke taak vervult in zijn huidige vorm. Twitter moet daarom veranderen in een niet-beursgenoteerd bedrijf”, schreef hij daarin.

Musk is zelf een regelmatige gebruiker van de online berichtendienst. Hij heeft maar liefst 81 miljoen volgers. Slechts zeven mensen hebben er meer op Twitter.

Vermogen

De succesvolle ondernemer had afgelopen zomer 170,5 miljoen aandelen in Tesla. De verkoop van 10 procent levert hem zo’n 21 miljard dollar (18,2 miljard euro) op. Tesla is momenteel het waardevolste autobedrijf ter wereld. Musk heeft ook belangen in andere bedrijven, zoals neurotechnologiebedrijf Neuralink en ruimtebedrijf SpaceX.

Zijn vermogen wordt door Bloomberg geschat op 338 miljard dollar (ruim 292 miljard euro).