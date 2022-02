The New York Times koopt populaire internetspel Wordle

Retrogames over de Turtles en Asterix & Obelix zijn ineens helemaal in trek

In Hollywood hebben ze het allang ontdekt: nostalgie werkt. Constant worden oude series uit de kast gehaald voor een reboot, zoals Ghostbusters of The Matrix. Ook in games worden steeds vaker oude series voorzien van een nieuw deel, in de hoop om de nostalgie aan te wakkeren.

22 januari