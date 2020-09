The Sero Review: eerste smart-televisie met elektrisch draaibaar scherm

ReviewThe Sero van Samsung is de allereerste televisie met een elektrisch draaibaar scherm. Je kunt er niet alleen maar gewone 16:9-beelden mee bekijken, maar ook verticale 9:16-beelden, zoals je vaak op smartphones ziet. We bekeken de televisie nader. Verdient het apparaat een plekje in de woonkamer?

Volledig scherm The Sero. © Samsung Als je video’s opneemt met je mobiel, doe je er goed aan om het apparaat een kwartslag te draaien, zodat het filmpje ook prettig te bekijken is op een computer of televisie. Een telefoon kun je immers gemakkelijk draaien, maar met de meeste computerschermen kan dat niet en bij televisies wordt het al helemaal lastig.

Maar verticale video wint, ondanks protesten, langzaam maar zeker terrein. Apps als TikTok, Snapchat en Periscope stimuleren de portretstand en ook op YouTube verschijnen steeds meer verticale video’s.

The Sero

Samsung springt nu in op deze trend met The Sero, de allereerste televisie die zowel horizontaal als verticaal kan worden gebruikt. Sero is Koreaans voor verticaal. Het model is dan ook al een tijdje te koop in Samsungs thuisland, waar het naar verluidt een verkoopsucces is. De afstandsbediening van deze tv heeft een knop waarmee je het scherm kunt draaien. Desgewenst kan ook de oriëntatie van een gekoppelde Samsung-telefoon automatisch worden overgenomen.

The Sero heeft een 43 inch 4K-scherm. De tv staat enigszins achterover en heeft een krachtig 60W-luidsprekersysteem dat is geïntegreerd in de standaard. Optioneel kan de standaard worden voorzien van zwenkwielen, waarmee de tv gemakkelijk te verplaatsen is. De Sero heeft een introductieprijs van zo’n 1700 euro. Dat is stevig, maar in de komende tijd krijg je de wielen er gratis bij.

Erg veel geld

Toch blijft het wel erg veel geld voor een televisie met een beeldmaat van 43 inch, zeker als je bedenkt dat de beeldkwaliteit zich absoluut niet kan meten met die van andere televisies in deze prijsklasse. Voor verreweg de meesten is deze televisie dus helemaal niet interessant.

Volledig scherm The Sero © Samsung Samsung mikt met The Sero op jongeren die veel sociale media consumeren en die weinig waarde hechten aan de ouderwetse manier van televisie kijken. Als je tot deze niche behoort, zul je het zeker kunnen waarderen dat je verticale video op een groot scherm kunt bekijken en dat de televisie automatisch terugdraait als de volgende video die je bekijkt, horizontaal is. Wel is het jammer dat schermdeling met andere telefoons dan die van Samsung niet zo naadloos werkt.

The Sero kan ook interessant zijn voor mensen van de oudere generatie die gewoon geen standaard ontwerp willen. Deze tv voldoet aan die behoefte door het unieke design. Het toestel ziet er anders uit dan andere televisies. Wel vragen we ons af of degenen die The Sero kunnen waarderen, genoeg geld kunnen en willen besteden om dit bijzondere product tot een verkoopsucces te maken.

Wij kunnen het in ieder geval zeer waarderen dat Samsung het heeft aangedurfd om The Sero op de markt te brengen. Compleet nieuwe producten vergen grote investeringen en hoewel deze televisie in Korea al een succes is, is er geen enkele garantie dat de rest van de wereld ook op een draaibare televisie zit te wachten. Het elektrisch draaibare scherm van The Sero vinden we niet zo revolutionair als de oprolbare televisie van LG, die overigens nog steeds niet te koop is, maar het is wel degelijk innovatief en innovatie kunnen we alleen maar toejuichen.

