Thuis achter de laptop vanwege het coronavirus? Zo hou je het ergonomisch

update Problemen met toegang tot Squla, kinderen willen tegelijk online onderwijs

16:32 Digitale onderwijsprogramma's hadden vandaag te maken met extreem veel bezoekers. Hierdoor lukte het niet elk kind om toegang te krijgen tot de leeromgeving. Talloze bezoekers logden vandaag bijvoorbeeld tevergeefs tegelijk in op het netwerk van Squla omdat scholen gesloten zijn. ,,We nemen opeens vrijwel het volledige onderwijs in Nederland over, dat is pittig.”