Thuiswerken als een pro: dit zijn de beste mechanische toetsenborden

Nederland werkt massaal thuis door de maatregelen rondom het coronavirus. We hebben het inmiddels over monitors, webcams en zelfs vriezer gehad, maar hoe zit het met het stukje hardware dat je waarschijnlijk het meest gebruikt tijdens het thuiswerken: het nederige toetsenbord. Wij adviseren dat je voor optimaal typgenot kiest voor een mechanisch toetsenbord. Dit zijn de best geteste en lekkerst tikkende toetsenborden.

Sinds de opkomst van de personal computer is er een hoop veranderd. Het meeste in positieve zin: we hoeven niet meer in te bellen voor het gebruiken van internet en de machines worden steeds goedkoper. Toch is niet alles beter geworden, zoals bijvoorbeeld toetsenborden. Gelukkig zijn de ouderwetse, lekker klikkende, mechanische toetsenborden van vroeger met een comeback bezig. Gamers zijn er gek van, maar ook voor andere veeltikkers zijn er genoeg goede keuzes.

De belangrijkste functies bij de keuze van een toetsenbord is de travel; de afstand die een toets moet afleggen bij iedere aanslag bepaalt hoe aangenaam het toestel typt. Wanneer je bij de minste aanslag helemaal tot op de bodem van het systeem duwt, krijg je namelijk stramme vingers. Toetsen duwen dus best wat terug. De mate waarin dat gebeurt is voor een groot deel afhankelijk van de traveldiepte. Hoe groter die is, hoe meer feedback je vingertoppen krijgen. Vergelijk hier alle recente toetsenborden die op de markt zijn.

De beste travel krijg je van klassieke computerklavieren met een mechanisch toetsenbord. Die werken met metalen contacten onderaan de toetsen. Volgens veel gebruikers tikken deze nog altijd het aangenaamste, omdat de kleine schakelaartjes onder de toets, en het veertje dat de toets weer omhoog duwt, een optimale tactiele feedback geven.

Een nadeel: mechanische toetsenborden zijn luidruchtiger qua aanslag-geluid dan ‘normale’ toetsenborden op kantoor. Maakt dat niet uit? Lees dan vooral verder.

Budgetoptie (Cooler Master CK350, 80 euro)

Volledig scherm Hardware Info © Hardware Info

De CK350 is het absolute instapmodel mechanische toetsenbord van Cooler Master, dat voor gemiddeld slechts 60 euro wordt aangeboden. Dat zie je er niet aan af: het invoerapparaat beschikt net als duurdere toetsenborden over een metalen afwerking en rgb-verlichting. De bouwkwaliteit voldoet en datzelfde geldt voor de aanslag, waarbij je keuze hebt uit drie verschillende soorten schakelaars. Software is er niet bij en verdere extra’s ontbreken.

Luxe optie: Ducky Shine 7

Volledig scherm Hardware Info © Hardware Info

De hele bovenkant van de Ducky Shine 7 is gemaakt van een zinklegering. Binnenin zit dan ook nog een metalen plaat. Dat resulteert in een gewichtig en zeer robuust aanvoelend toetsenbord. De keycaps (de aanraaktoetsen) zijn hoogwaardige exemplaren. De aanslag is prettig en relatief licht, waarbij een ruime keuze aan schakelaars voorhanden is. Wel maakt het toetsenbord wat meer lawaai dan de Leopold FC900R PD (zie onder). Voor wie dat mooi vindt, is rgb-verlichting voorhanden.

Alternatief: Leopold FC900R PD

Volledig scherm Hardware Info © Hardware Info