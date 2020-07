Tienduizenden pakketjes vertraagd door overval op distributiecentrum Bol.com

De onderneming is bezig de achterstand in te halen. Het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk werd gisteren overvallen. Het was een gewapende overval die volgens de politie vermoedelijk door meerdere daders is uitgevoerd.



Gisteren werd al bekend dat het werk in het centrum vanwege het onderzoek (deels) stillag. Een woordvoerster van Bol.com liet toen weten dat wie vandaag een pakket verwacht, met vertraging te maken kan krijgen. De woordvoerster kan vandaag niet exact aangeven hoe lang het duurt tot de achterstand van te bezorgen pakketten is weggewerkt, want het onderzoek van de politie loopt nog. Bol.com heeft consumenten en bedrijven die op een bestelling wachten gemaild en uitgelegd wat de oorzaak van de vertraging is.



De helft van de klanten die vandaag een pakket verwachten, ondervindt overigens geen gevolgen van de overval. ,,Meer dan de helft van de bestellingen komt niet uit ons warehouse, maar wordt direct door ondernemers naar de klant gestuurd”, legt de woordvoerster uit.