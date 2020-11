Tijd om je thuisbureau te pimpen: vijf redenen om een extra grote monitor aan te schaffen

Utrechter Victor na opening gigantisch es­ports-com­plex in thuisstad: ‘Niet te geloven’

30 oktober Victor Goossens is oprichter en mede-ceo van een van de grootste esports-organisaties ter wereld: Team Liquid. De geboren Utrechter was vorige maand trots getuige van de officiële opening van een gigantisch esports-trainingscentrum in ‘zijn stad’. Wij stelden hem zes vragen over dit gigantische gebouw.