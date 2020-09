TikTok-gebruikers duwen Damiën (8) het water in: ‘Mijn zoontje is gered van verdrinking’

„Het had weinig gescheeld of het was heel anders afgelopen voor Damiën”, vertelt zijn moeder Jaymie Muijzer, die aangifte wil doen. „Als hij toch met zijn hoofd op het muurtje was geklapt… En uit zichzelf kon hij de sloot niet uitkomen, nergens is een trapje of een andere manier om op de kant te klimmen. Godzijdank heeft Damiën zwemdiploma A. Maar een waterrat is het nooit geweest. Hij zegt telkens: ‘Ik ging steeds kopje onder en kon alleen maar watertrappelen’.”