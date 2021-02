TikTok-influencer gruwelijk in de fout met superlijm, haarstylist van Beyoncé biedt hulp aan

Een Amerikaanse TikTok-influencer die honderdduizenden volgers heeft gekregen nadat ze al weken probeert om sterke lijm uit haar kapsel te verwijderen, overweegt de lijmfabrikant voor de rechter te slepen. De 40-jarige Tessica Brown wendde zich tot het middel omdat haar gebruikelijke haarproducten op waren, maar ze had niet in de gaten dat het deze werking zou hebben. Inmiddels krijgt ze hulp van over de hele wereld, onder wie van Neal Farinah, de haarstylist van niemand minder dan Beyoncé.

De vrouw uit Louisiana is zelf verantwoordelijk voor de blunder, maar besloot toch een advocaat in de arm te nemen, meldt TMZ. Het doel is om een procedure te starten tegen Gorilla Glue, de lijmfabrikant. De informatievoorziening op het etiket zou volgens Brown ernstig tekort hebben geschoten. Zo waarschuwt het product wel tegen het gebruik op ogen, huid of kleding, maar ‘wordt er geen melding gemaakt van haar’. Gorilla Glue wordt normaliter gebruikt voor producten als hout, laminaat, stof, papier en karton.

Haar haast eindeloze worsteling om de verharde lijmlaag uit haar haren te krijgen, verspreidt zich al dagen als een lopend vuurtje op internet. De gouden oplossing is nog altijd niet in zicht, ondanks ‘vijftien wasbeurten’ en talloze tips van haar volgers. De inmiddels radeloze Brown bracht zelfs een bezoekje aan de afdeling spoedeisende hulp, waar ze een urenlange behandeling met aceton onderging, een oplosmiddel voor lijm. Dat bleek haar hoofdhuid echter te beschadigen.

Het TikTok-filmpje waarin ze de pijnlijke blunder uit de doeken doet, is ondertussen al ruim 20 miljoen keer bekeken en leverde haar honderdduizenden volgers op. Gorilla Glue hoorde van de ontstane ophef en bracht op Twitter een verklaring naar buiten. ,,Het spijt ons zeer te horen over wat Miss Brown heeft meegemaakt toen ze onze lijmspray op haar haren gebruikte. We zijn blij om in haar recente video te zien dat Miss Brown een medische behandeling heeft ondergaan en wensen haar het beste’, valt te lezen. Het bedrijf benadrukt dat het product ‘niet geschikt is voor het gebruik in of op het haar’ aangezien het om permanente lijm gaat.

Op sociale media vinden veel mensen het belachelijk dat Gorilla Glue überhaupt aandacht besteedt aan de kwestie. Ze vinden dat Brown zelf een domme fout heeft gemaakt en daarom geen schijn van kans maakt met een proces. Toch is er ook veel steun. Zo is er een hashtag #gorillagluegirl die volop gebruikt wordt en is er al meer 15.000 dollar opgehaald met haar eigen crowdfundingactie.

Neal Farinah, al dertien jaar de haarstylist van superster Beyoncé, heeft op Instagram zijn hulp aangeboden. ,,Ja, ze heeft een grote fout gemaakt, maar we moeten haar helpen”, schrijft hij. ,,Wanneer ze een pruik nodig heeft of als ze haar hoofdhuid moet verzorgen, dan ben ik er voor haar.” Gorilla Glue reageert in de verklaring niet op de eventuele juridische zaak. ‘Dit is een unieke situatie omdat dit product niet is geïndiceerd voor gebruik in of op het haar, aangezien het als permanent wordt beschouwd.’

Brown reist later deze week naar Los Angeles waar ze een gratis behandeling krijgt van Michael Obeng, een gerenommeerd plastisch chirurg. Hij is naar verluidt van plan om een ​​lijmverwijderaar van topkwaliteit op haar haar te gebruiken en stelt dat de behandeling twee tot drie dagen zal duren.

