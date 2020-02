TikTok lanceert functie om gebruik door kinderen in te perken

Dutch League Dutch League blijft spannend door verrassen­de uitslagen

13:05 Gisteravond bleek opnieuw dat de titelstrijd nog lang niet is beslist in de Nederlandse League of Legends-competitie. PSV Esports is het enige team dat onverstoord blijft winnen, terwijl titelkandidaat Defusekids alweer hun derde verlies op rij noteerde.