Toch niet in 2024 op de maan: Nasa stelt Artemis-missie uit

Deze mannen zien in bitcoin de toekomst: ‘Sommige mensen stappen onbezonnen in, dat is jammer’

Bert en Peter Slagter willen in hun deze week verschenen boek Ons geld is stuk de complexe materie achter crypto begrijpelijk maken voor mensen zonder technische of economische achtergrond. Zelf vinden ze bitcoin ‘revolutionair’, want niemand heeft de macht, iedereen mag meedoen en niemand kan censureren, aldus de broers.

27 oktober