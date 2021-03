Topman Huawei: ‘Natuurlijk spioneren we niet, één security-incident en het is einde oefening’

,,Welkom! Wil je Chinese thee?” De ontvangst door Michael Yang (38) in Huawei's nieuwe hoofdkantoor in Rijswijk is hartelijk. ,,Zie je hoeveel licht er naar binnen komt? Een enorm verschil met ons vorige pand.” Door corona is het onderkomen, waar straks een deel van Huawei's zeshonderd Nederlandse medewerkers komt te werken, vrijwel leeg. ,,Er komt straks een heel experience center, waarin we onze producten en technologie tonen.”