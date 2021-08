Tot wel 250 miljoen euro: dit zijn de duurste games ooit gemaakt

Waar games vroeger door kleine teams enthousiastelingen werden gemaakt, zitten er tegenwoordige vaak grote studio’s met honderden medewerkers achter. Dat mag ook wel, want de gameindustrie is gigantisch: er gaat meer geld in om dan in films en muziek bij elkaar opgeteld. Maar wat zijn de duurste games ooit gemaakt, en waren die hun geld waard?

De ontwikkelingsbudgetten van games worden meestal niet officieel bekendgemaakt, dus we gaan uit van schattingen die de afgelopen jaren zijn gedaan. Ook tellen we het marketingbudget niet mee: sommige uitgevers besteden net zoveel geld aan reclames als aan de ontwikkeling van het spel zelf. Voor deze lijst houden we ons alleen aan de geschatte ontwikkelingskosten.

5. Grand Theft Auto 5

Grand Theft Auto – of de afkorting GTA – is inmiddels wereldwijd bekend bij zowel gamers als niet-gamers. In deze spellen loop je door een grote open wereld, waarin je naar hartenlust allerlei criminele activiteiten kunt uitvoeren. Het stelen van auto’s staat daarbij centraal, zoals de titel al doet vermoeden.

Het spel kwam in 2013 uit en heeft naar verluidt meer dan 115 miljoen euro gekost. Die kosten lopen al jaren verder op, want GTA5 wordt nog steeds ondersteund met nieuwe content voor de online modus. Maar het is dat geld ook dubbel en dwars waard: in 2018 werd GTA5 al het meest succesvolle entertainmentproduct aller tijden, met zo’n 6 miljard dollar in omzet. Later dit jaar verschijnt een versie voor de nieuwste spelcomputers, wat ongetwijfeld nog meer geld opbrengt.

4. Red Dead Redemption 2

Deze game komt niet geheel toevallig van dezelfde ontwikkelaar als GTA5, het Britse Rockstar North. De studio gooit steeds meer geld en mankracht tegen zijn projecten, waar altijd reikhalzend naar uitgekeken wordt. Bij Red Dead Redemption 2 uit 2018 resulteerde dat in een imposante western-game met een prachtige spelwereld, een plek waar spelers zich honderden uren in kunnen verliezen.

De ontwikkeling duurde zo’n acht jaar en kostte minimaal 143 miljoen euro. Het was niet zo succesvol als GTA5, maar met 38 miljoen verkochte exemplaren staat het toch hoog in de lijst met bestverkochte games aller tijden.

3. Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 van CD Projekt Red is een controversiële game. Het kwam vorig jaar uit en verkeerde in een niet al te beste staat. Het spel zat vol met problemen, van grafische mankementen tot hevige fouten die de game lieten vastlopen en personages die zich raar gedroegen. Het was zelfs zo erg, dat de game door Sony lange tijd uit de digitale PlayStation-winkel werd geweerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De reputatie van de Poolse ontwikkelaar heeft een deuk opgelopen, maar er is toch flinke winst op gemaakt na de ontwikkelingskosten van zo’n 147 miljoen euro. In 2020 werden er bijna 14 miljoen exemplaren verkocht en draaide CD Projekt Red een recordomzet van 474 miljoen euro. En de game wordt nog altijd aardig verkocht, vooral omdat de ontwikkelaar heeft beloofd het spel via updates verder op te poetsen.

2. Star Wars: The Old Republic

Deze had je misschien niet in de lijst verwacht, omdat het geen grote blockbuster is waar iedereen het over heeft. The Old Republic is een online spel waarin duizenden spelers samen avonturen beleven in het universum van Star Wars. Het kwam in 2011 uit en zou bijna 170 miljoen euro hebben gekost. 800 medewerkers werkten zes jaar lang om de game uit te kunnen brengen.

Quote Dit type spel kan jaren doorlopen met een vaste kern spelers die steeds geld uit blijven geven

Omdat er weinig over gesproken wordt, zou je misschien denken dat er verlies is gemaakt, maar niets is minder waar. Dit type spel kan jaren doorlopen met een vaste kern spelers die steeds geld uit blijven geven. In 2019 werd de grens van een miljard dollar in omzet aangetikt, dus het is absoluut een succes.

1. Star Citizen

Star Citizen is een vreemde eend in de bijt: de game is nog niet eens uitgekomen. Het is een bijzonder project dat door middel van crowdfunding tot stand kwam. Ontwikkelaar Chris Robert, bekend van de oude Wing Commander-serie, kondigde het in 2012 aan en beloofde een gigantisch en eeuwig speelbaar ruimteavontuur.

Hij haalde zo miljoenen op van het grote publiek, maar bleef ook na die succesvolle campagne donaties accepteren. Nog altijd stroomt het geld van enthousiaste gamers binnen en de teller staat inmiddels ruim boven de 250 miljoen euro. In de afgelopen jaren zijn wel kleinere delen van het spel verschenen die door fans zijn te testen, maar de hele game is nog altijd niet uitgebracht. En dat terwijl aanvankelijk een verschijningsdatum van november 2014 werd beloofd. Of de game al dat geld waard is, is voorlopig dus nog de vraag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.