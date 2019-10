Traag internet door omleiding T-Mobile, toezichthouder bekijkt klachten

Zeldzaams­te Poké­mon-kaart ter wereld onder de hamer voor recordbe­drag

15:27 Een exemplaar van de zeldzaamste Pokémon-kaart ter wereld is vorige week op een veiling in New York verkocht voor liefst 195.000 dollar (zo’n 176.000 euro). Daarmee is de kaart ook de meest waardevolle Pokémon-kaart die er bestaat, melden verschillende media.