Traag internet? Met deze vijf tips los je het op

1. Kies de beste positie

Het klinkt simpel, maar in de praktijk blijkt dat genoeg huishoudens de wifi-router verstoppen. Dat is logisch, want je wil het huis aantrekkelijk houden. De modem hoeft ook niet pontificaal op de keukentafel te staan, maar een centrale plek in huis zorgt wel voor een betere verbinding. Vooral ook wanneer er geen voorwerpen in de buurt van het apparaat liggen die het signaal kunnen verstoren.

Wanneer je dichterbij de router bent, is de internetverbinding simpelweg sterker. Het signaal is beter en dus heb je een betere netwerksnelheid. Bovenop een hoge kast in het midden van het huis is bijvoorbeeld een ideale plek. Zo ligt het kastje ook sneller buiten het bereik van andere elektronica en kunnen deze het signaal niet verstoren. Daarbij zorgt de hoge plek er ook voor dat je een verdieping hoger nog goed internet hebt.

2. Open een extra frequentie

Tegenwoordig hebben routers vaak meerdere kanalen om mee te verbinden. Standaard heb je de 2,4 GHz-frequentie, maar je kunt een modem ook instellen om de 5 GHz-frequentie beschikbaar te maken. Dit doe je door in te loggen op je router, zoals in de meeste handleidingen van een modem wordt uitgelegd. Onder het tabje met geavanceerde instellingen kun je de tweede frequentie vervolgens instellen.

Hiermee is het net alsof je een tweede kassa open ziet gaan in de supermarkt. In plaats van één drukke rij en lange wachttijden, kun je aansluiten in de kortere rij en op die manier van snellere service genieten. Het gebruik van de meerdere kanalen van de router werkt ook zo, maar dan voor internetwachtrijen en daarom is het ideaal voor grote huishoudens en studentenhuizen.

Wel is het zo dat niet ieder apparaat een 5 GHz-frequentie ondersteunt en daar moet je dus wel rekening mee houden. Daarnaast is 5GHz sneller, maar gaat het minder goed door muren heen. Dat maakt de verbinding het handigst als je relatief dichtbij de router zit.

3. Gebruik LAN-kabels

In het verlengde van het creëren van meerdere kanalen kun je de internetwachtrijen nog korter maken door sommige apparaten via een directe verbinding toegang te geven tot het thuisnetwerk. Dit doe je door LAN-kabels te gebruiken die in de meeste smart-televisies, pc’s, laptops en spelcomputers passen.

Een wifi-verbinding is namelijk altijd slechter dan een kabel. Dat heeft te maken met het verval dat ontstaat wanneer de modem vanaf een vast punt de verbinding verstuurt. Doordat een LAN-kabel als directe verlenging dient van de kracht van de router, weet je zeker dat bekabelde apparaten de snelste verbinding ontvangen.

4. Vermijd ‘range extenders’

Op het eerste oog lijkt een wifi-range extender de ideale optie om je verbinding te verbeteren. Het signaal van je modem wordt immers groter, de apparaten zijn gemakkelijk in te stellen en ook nog eens goedkoop. Toch zijn range extenders een gevalletje van goedkoop is duurkoop.

De apparaten vergroten zoals beloofd de internetverbinding, maar daar stopt de functie ook. Range extenders verbeteren je internetverbinding niet. Ze verlagen de snelheid van je wifi juist aanzienlijk. De extender vangt het oorspronkelijke signaal van de router op en verspreidt deze vervolgens in iets sterkere vorm. Extenders kunnen alleen niet gelijktijdig signalen opvangen en verspreiden, waardoor de verbinding van de wifi via dit soort apparaten een stuk trager kan zijn.

5. Meer wifi-punten opzetten

Een range extender moet je dus vermijden, maar wat je wel kunt doen is een extra wifi-punt opzetten. Met een tweede punt vormen de routers samen één team om je van de beste verbinding te voorzien. Zo heb je zowel op zolder als in de kelder goed internet en zal de verbinding minder snel wegvallen.

Voor het opzetten van de zogeheten acces points heb je een extra modem nodig en een LAN-kabel. In theorie kun je de tweede router via wifi verbinden, maar in de praktijk werkt dit minder goed. Gezien een LAN-kabel als directe verlenging van de originele modem dient, helpt de kabel je wederom uit de brand.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.