Trump wil TikTok verbieden in de Verenigde Staten

LEC Grootste rivalen­strijd in Europese League of Le­gends-competitie is opeens een subtopper

31 juli Dit weekend staan aartsrivalen G2 Esports en Fnatic tegenover elkaar in de Europese League of Legends-competitie (LEC). Maar waar dit voorheen een top-affiche was, strijden beide teams nu om de play-offs in plaats van om de koppositie.