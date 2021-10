Tv-serie 'steelt' foto van Nederlandse influencer en vervangt haar door Chinese actrice: 'Wat is dit?’

miljoenen kijkersEen Chinese televisieserie die zonder toestemming een romantische foto van jou en je partner gebruikt, maar jouw gezicht er voor het gemak even uitknipt. Het overkwam Rianne Meijer, een Nederlandse influencer met honderdduizenden volgers. De goedlachse contentcreator uit Amsterdam gaat na haar bijzondere ontdekking de wereld over.

Rianne Meijer is met 1,5 miljoen volgers op Instagram en bijna 2 miljoen likes op TikTok een van de bekendste influencers van ons land. In haar laatste video op TikTok, die al miljoenen keren is bekeken, doet de Amsterdamse een bijzonder verhaal uit de doeken. Een trouwe fan wees haar op een fragment van de Chinese televisieserie Summer Again, die afgelopen zomer op het Chinese streamingplatform iQiyi is uitgezonden.

‘Ze zien er gelukkig uit’

De Nederlandse influencer doet vol verbazing verslag van haar ontdekking. ,,Wie is dat? Wat is dit nu weer?” vertelt de Nederlandse, terwijl ze gierend van het lachen haar mond met haar handen bedekt. ,,Ik bedoel, ze zien er gelukkig uit samen. Ik weet het niet, het ziet er goed uit.” De Chinese televisieserie draait om een ​​balletdanseres die vanuit een grote stad in een klein dorp gaat wonen en moeite heeft om zich aan te passen.

In de scène waar Meijer het over heeft bespreekt het hoofdpersonage haar relatie met een buitenlandse vriend. ,,André en ik, we moeten duizend mijl oversteken om samen te zijn, om gelukkig en blij te zijn”, zegt ze, terwijl de cameralens inzoomt op een fotolijstje van haar en André op het aanrecht. Die André is in feite dus Meijers verloofde.

Excuses

Het is niet duidelijk waarom de makers dit gedaan hebben, maar de producent van de tv-serie zou volgens internationale media zijn excuses hebben aangeboden. ,,Alles is weer oké. Ze zijn heel lief en ze hebben ons mooi aan het lachen gekregen”, laat Meijer desgevraagd aan haar volgers weten.

@rianne.meijer The internet is a funny place ♬ original sound - Rianne Meijer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: