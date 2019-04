Twee nieuwe en betaalbare iPads: goed als altijd?

ReviewEen goede tablet is de ideale compaan voor een lange vliegreis of een avondje luieren op de bank. Apple is al jaren een dominante speler op de tabletmarkt, maar blijven ze dat ook? Tweakers bekeek de nieuwe iPad mini en iPad Air.

Apples strategie rond iPads is al enige tijd totaal anders dan die rond iPhones. Waar de goedkoopste iPhones al jaren simpelweg oudere modellen zijn, geldt dat niet voor de tablets. Apple maakt specifiek een tablet om die voor onder de 400 euro in het assortiment te hebben. Het courantste model daarvoor is de iPad van 2018, die 359 euro kost. Het gat met de nieuwe iPad Pro’s van eind vorig jaar is wel groot; die kosten vanaf 899 euro, maar dan heb je er geen Pencil of toetsenbord bij. Met die accessoires zit je al ver ten noorden van de 1000 euro. Daarom doet Apple nu iets met tablets wat het nooit met smartphones heeft gedaan: het vult de gaten in zijn line-up.

Daarbij zijn er dit voorjaar twee nieuwe modellen: een nieuwe versie van de iPad mini, die in 2015 zijn laatste release had, en een nieuwe iPad Air, die in 2014 voor het laatst op de markt kwam. Daardoor zijn er nu vijf courante iPads die minder dan een jaar oud zijn. Ter vergelijking: er zijn maar drie nieuwe iPhones en die kosten allemaal meer dan 800 euro, terwijl er drie nieuwe iPads zijn die minder kosten dan de goedkoopste nieuwe iPhone: de XR.

Die strategie heeft tot gevolg dat je nu als geïnteresseerde meer keuze hebt dan ooit; je hoeft niet te kiezen tussen oud of duur. De iPad Air en mini zijn hardstikke nieuw. Toch? Ja en nee. Want hoewel ze net een paar weken op de markt zijn, hebben we beide tablets jaren geleden ook al gezien…

Scherm en accuduur

Een van de grootste verschillen tussen de goedkoopste iPad en de iPad Pro’s is het scherm. Elke iPad bevat een lcd-scherm, maar de onderlinge kwaliteit verschilt nogal. Op dit gebied vallen de twee nieuwe iPads ertussenin: de schermen zijn van dezelfde kwaliteit. Alleen de afmetingen verschillen. Bij de Air hadden wij graag een scherm gezien met een hogere verversingssnelheid, vergelijkbaar met de display van de iPad Pro.

Op het gebied van accuduur is er wel een duidelijker onderscheid te maken. Bij het browsen op internet presteerde de iPad Air iets beter, terwijl je voor het kijken van video beter een iPad mini kunt kopen. De Air houdt het ruim een uur langer vol op internet, terwijl je zo‘n 50 minuten langer video kan kijken op de mini. De mini is ook wat sneller opgeladen: je bent in iets meer dan drie uur en een kwartier klaar. De Air is weer volledig opgeladen na vier en een half uur. Dat vinden wij aan de lange kant.

Onder de motorkap

Beide tablets hebben dezelfde chip aan boord. Deze chip zit ook in de meest recente iPhone modellen, de XS, XS Max en XR. Dit is iets minder dan de kracht van de iPad Pro, maar levert zeker vloeiend werkende software op. De twee tablets zijn allebei uitgerust met een typische Apple lightning-aanlsuiting. Ook beschikken ze over een headphone-jack, een ingang voor koptelefoons die op de nieuwere iPhone modellen al verdwenen is. De iPad Air bevat ook een Smart Connector, waarmee je bijvoorbeeld toetsenbordjes kan aansluiten. Zowel de Air als de mini beschikt over twee luidsprekers, die aan dezelfde kant van het apparaat te vinden zijn. Dat valt tegen.

Conclusie

Praatjes vullen misschien geen gaatjes, maar deze nieuwe iPads doen dat wel. Tot de release van deze modellen kon je kiezen uit de goedkopere iPad van vorig jaar voor rond 350 euro en de iPad Pro die begint bij 900 euro. Deze nieuwe iPads hebben bijvoorbeeld betere schermen en betere processors dan de goedkoopste iPad, maar mindere dan de iPad Pro’s. In prijs vallen ze er ook tussenin, met 459 euro en 569 euro als adviesprijzen voor de goedkoopste opties.

Het behoud van oude namen en ontwerpen, en de toevoeging van niets nieuws op het gebied van hardware toont andermaal aan dat niemand Apple in de nek hijgt op de tabletmarkt. Waar concurrentie afwezig is, stopt op termijn de vernieuwing. Smartphones in het middensegment van veel fabrikanten krijgen nu aandacht met vernieuwende functies en ontwerpen, en Apple doet op dat gebied ook een duit in het zakje met zijn minst dure iPhone: de kleurrijke XR. Met de iPads speelt de fabrikant echter op safe. Dat past goed bij de tabletmarkt, want die is momenteel een beetje saai, maar Apple heeft aan iets betere hardware genoeg om tablets te maken die makkelijk aan te raden zijn.

iPad Air

Wie van een iPad Air 2 komt, kan prima upgraden naar dit nieuwe model. Ten opzichte van de goedkopere iPad 2018 heeft hij een snellere soc, een mooier en groter scherm, en een Smart Connector voor een toetsenbord. Ten opzichte van de duurdere iPad Pro’s moet hij het stellen zonder usb-c, 120Hz-scherm en Face ID. Ook de soc is minder krachtig en er zijn twee luidsprekers minder. Hij valt dus precies tussen de bestaande iPads in en dat lijkt precies Apples bedoeling te zijn. Hij is duidelijk beter dan de goedkoopste iPad en zal langer kunnen meegaan, maar daar staat een fors hogere prijs tegenover.



Pluspunten:

- Goede software

- Goede accuduur

- Prima scherm



Minpunten:

- Slechts twee luidsprekers aan zelfde kant

- Geen scherm met hoge verversingssnelheid

- Opladen duurt lang



Cijfer: 7,5

iPad mini