Tweehonderd Songfestivalhits samengesmolten in nieuw nummer op YouTube

Goog­le-au­to's meten luchtkwali­teit in Amsterdam

15 mei Auto’s van Google gaan het komende jaar de luchtkwaliteit in Amsterdam meten. De voertuigen zijn uitgerust met speciale sensoren, die vervuiling registreren. Zo moet duidelijk worden hoe schoon of vuil de lucht in elke afzonderlijke straat is. Air View, heet het project. De auto’s meten de luchtkwaliteit terwijl ze door Amsterdam rijden om tegelijkertijd ook foto’s te maken voor Google Street View.