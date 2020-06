Twentse uitvaartleidster test als eerste corona-app: ‘Ik geef deze app een 9’

LEC G2 Esports vernedert Fnatic in knotsgekke Europese League of Le­gends-competitie

15:38 De Europese League of Legends-competitie (LEC) staat volledig op z’n kop. Waar Fnatic en G2 Esports altijd heer en meester waren, komen nu tal van andere teams bovendrijven die momenteel beter presteren. In wederom een knotsgek weekend was de strijd tussen de twee rivalen vooral erg eenzijdig.