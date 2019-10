Twitch-superster ‘Shroud’ maakt overstap naar streamplatform Mixer

Nederlan­ders kopen meer bij Europese webshop

1:09 Nederlanders hebben in het tweede kwartaal meer geld uitgegeven bij webshops in andere landen van de Europese Unie. In totaal gaven ze bijna een half miljard euro uit bij Europese internetwinkels buiten de landsgrenzen. Dat is een toename van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).