Twitter haalt accounts van Willem Engel offline na delen adres Sigrid Kaag

ESL kondigt groot Coun­ter-Stri­ke vrouwen­toer­nooi GG For All aan, krijgt flinke kritiek

De Electronic Sports League heeft GG For All aangekondigd, een reeks toernooien speciaal voor vrouwen. De grootste trekpleister is de totale prijzenpot van een half miljoen dollar, maar de aankondiging kan ook rekenen op flinke kritiek. Het toernooi zou discriminatie in de hand werken.

25 december