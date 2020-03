Twitter schrapt video's Braziliaanse president Bolsonaro

In de filmpjes was te zien hoe de president mensen op straat in de stad Brasilia ontmoet. Daarmee handelt hij in strijd met de instructies van zijn eigen regering om vooral thuis te blijven. Een video met daarin een gesprek tussen hem en een straatverkoper is geschrapt. ,,Wat ik met mensen heb kunnen bespreken is dat ze willen werken. Ze moeten voorzichtig zijn en 65-plussers blijven thuis”, zei Bolsonaro in de verwijderde video.