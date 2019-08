Twitter stopt met plaatsen van advertenties van staatsmedia zoals die in China

Media gecontroleerd door de staat mogen niet langer adverteren op Twitter. Het bedrijf maakte dit nieuwe beleid bekend enkele uren nadat Twitter onthulde dat China een geniepige socialemediacampagne voerde om de demonstraties in Hongkong te ondermijnen.

Het nieuwe wereldwijde beleid geldt voor nieuwsmediabedrijven die door de overheid worden gefinancierd of aangestuurd. Het is nog wel mogelijk voor de betreffende accounts om de reguliere activiteiten uit te voeren, maar dus niet meer om te adverteren. ‘We willen de gezonde en open conversatie beschermen op onze site. Wij denken dat er een verschil is tussen accounts die bewust worden gevolgd en advertenties van account die niet worden gevolgd’, laat Twitter weten op hun website.

Manipulatief

Twitter noemt geen Chinese instellingen in hun statement, maar het nieuws kwam enkele uren nadat het bedrijf bekendmaakte een netwerk te hebben geïdentificeerd van meer dan 900 Chinese accounts die ‘moedwillig en gericht politieke verdeeldheid zaaien in Hongkong’. ‘De legitimiteit en politieke positie van de demonstraties worden ondermijnd’, klinkt het in een afzonderlijk statement. ‘Geheim, manipulatief gedrag heeft geen plaats op ons platform. Dit schaadt de principes waarop ons bedrijf is gebouwd.’

Enkele accounts noemden de demonstranten ‘kakkerlakken’ of vergeleek ze met IS-terroristen. Ondanks dat Twitter in China is geblokkeerd, wisten de accounts een groot publiek te bereiken door gebruik te maken van VPN's die de locatie van gebruikers verhullen.

Nepaccounts

Ook Facebook heeft onderzoek gedaan naar nepaccounts die de berichtgeving rondom de demonstraties in Hongkong wilden beïnvloeden, zo laat het bedrijf weten op hun site. De accounts zijn inmiddels verwijderd door het socialemediaplatform. ‘Wij boeken vooruitgang om dit misbruik uit te bannen, maar het is een constante uitdaging', aldus Facebook.

Het is voor het eerst dat een technologiebedrijf de vinger naar China wijst voor geheime pogingen om de berichtgeving rond de demonstraties in Hongkong te beïnvloeden. Sociale media worden, naar verluidt, door meerdere landen gebruikt om onrust te veroorzaken. Ook Rusland en Iran worden in verband gebracht met slinkse socialemediacampagnes.

Onrust

Het is al wekenlang onrustig in Hongkong. Elf weken geleden begonnen de demonstraties vanwege een - intussen teruggetrokken - uitleveringsverdrag met China. Inmiddels willen de demonstranten meer democratie en eisen ze het vertrek van leider Carrie Lam. Inwoners van Hongkong hebben het gevoel dat hun vrijheid wordt ingeperkt.

Afgelopen weekend was er een relatief vreedzaam protest waarbij enkele tienduizenden de straat op gingen. Het zwaartepunt van de demonstraties vond het weekend ervoor plaats. Meer dan een miljoen mensen gingen de straat op en legden zelfs de internationale luchthaven plat. Honderden vluchten werden hierop geschrapt.