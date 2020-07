‘Twittermedewerkers misbruikten systeem om locatie Beyoncé te bekijken’

Honderden Twentena­ren krijgen ineens betaalver­zoek na Whats­app-hack: ‘Ik werd platgebeld’

27 juli Honderden mensen in Twente zijn afgelopen weekend via Whatsapp gevraagd om 500 euro over te maken aan iemand die zich voordeed als een bekende. Het zorgt bij slachtoffers voor een hoop gedoe. „Ik werd helemaal platgebeld.”