Twitterovername Elon Musk zorgt voor verdubbeling gebruikers bij alternatief Mastodon

Sinds Elon Musk Twitter overnam, is het aantal gebruikers op het sociale netwerk Mastodon explosief gestegen. Waren het er in mei nog ongeveer een half miljoen, inmiddels is dat het dubbele. De grote toestroom zorgde hier en daar voor overbelaste servers op Mastodon. Velen breiden hun capaciteit uit.

Toen Twitter in mei de overname aankondigde, leidde dat al tot een piek in het aantal aanmeldingen bij Mastodon. In één dag kwamen er 30.000 nieuwe gebruikers bij, becijferde de Financial Times. En nu de overname voltooid is en de nieuwe maatregelen op Twitter elkaar rap opvolgen, maken mensen opnieuw massaal de overstap naar het Twitter-alternatief. Op 29 oktober, de dag na de overname, waren dat er 70.000.

Meer dan 1 miljoen gebruikers

Op 3 november meldde Mastodon dat het een recordaantal actieve gebruikers van 655.000 had - in de voorgaande week kwamen er meer dan 230.000 mensen bij. Vier dagen later was dat aantal gestegen naar ruim 1 miljoen. ‘Hey, dus we hebben 1.028.362 maandelijkse actieve gebruikers op het netwerk vandaag, 1,124 nieuwe Mastodon servers sinds 27 oktober, en 489,003 nieuwe gebruikers. Dat is best cool’, ‘tootte’ eigenaar en oprichter Eugen Rochko op Mastodon.

Rochko, die sinds zijn 11e in Duitsland woont, richtte Mastodon in 2016 op als non-profitorganisatie, uit onvrede met Twitter. Het lijkt qua functionaliteit in veel opzichten op Twitter, al zijn er ook duidelijke verschillen. Gebruikers kunnen ‘toots’ - het equivalent van een tweet - van maximaal 500 tekens plaatsen, en elkaar volgen, berichten liken en ‘boosten’ (retweeten). Aan toots kunnen foto's, video's of polls worden toegevoegd. En: Mastodon is gratis.

De logo's van Twitter en Mastodon. Sinds Elon Musk Twitter overnam, is het aantal gebruikers op Mastodon explosief gestegen.

Gratis, opensource, geen reclame of algoritmes

In tegenstelling tot Twitter zijn er echter geen algoritmes die bepalen wat he precies in je timeline ziet. Ook is er geen reclame. Een ander belangrijk verschil: Mastodon is opensourcesoftware. Dat betekent dat de broncode van het programma openbaar is. Daarnaast werkt Mastodon met een decentraal netwerk van verschillende servers. Er is dus niet één bedrijf dat alles runt en data verzamelt: Mastodon is de software die gebruikt kan worden om netwerken op te zetten, die netwerken worden vervolgens op verschillende servers gerund.

Op welke server een gebruiker zich aanmeldt maakt voor de zichtbaarheid van toots niet uit: ook die van gebruikers van een andere server zijn te zien. De verschillende servers kunnen ieder hun eigen regels bepalen; de moderatie gebeurt door vrijwilligers.

Mastodon wordt door veel overstappers gezien als een beter alternatief waar haat en nepprofielen minder welig tieren dan op Twitter. Nadat Elon Musk daar het betaalde blauwe vinkje invoerde, als opvolging van daadwerkelijk geverifieerde profielen, nam het aantal nepaccounts enorm toe. Mastodon biedt ook de mogelijkheid tot een vorm van verificatie - die gratis is: wie links in zijn profiel zet naar bijvoorbeeld een eigen website, kan via een code in die eigen site bevestigen daarvan de eigenaar te zijn.

