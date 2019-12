Universiteit vijf keer doelwit DDoS aanval: tentamen afgelast

,,Bijzonder spijtig,” zo noemt de universiteit het voor de studenten dat hun tentamen niet kon doorgaan. Door de cyberaanval was het op 29 november niet mogelijk de digitale toets van de studie Informatica af te nemen. ,,We zoeken nu naar een ander geschikt moment om het tentamen plaats te laten vinden,” aldus de universiteit.

Aangifte

De eerste aanval vond plaats op woensdag 27 november, daarna gebeurde het nog vier keer. Bij alle aanvallen was het netwerk circa een uur lang slecht bereikbaar voor medewerkers studenten. ,,We analyseren op dit moment de aanvallen. Ook verwachten we aangifte gaan doen bij de politie van deze incidenten,” aldus een woordvoerder van de universiteit. ,,We doen onderzoek uit welke hoek de aanvallen komen.”



De Radboud Universiteit sluit de komende tijd meerdere aanvallen niet uit. ,,Studenten en medewerkers moeten in de komende periode rekening houden met tijdelijke verstoringen van de informatievoorziening op de campus,” aldus de universiteit. ,,We zijn op dit moment druk aan het werk aan een structurele oplossing. Dit gaat echter stap voor stap. Ook staat een team paraat om eventuele problemen op te lossen.”



Bij een DDoS aanval wordt geprobeerd een server ‘onderuit’ te halen. Dit gebeurt vaak door met veel computers tegelijk verbinding te maken met de server met als doel deze te overbelasten.