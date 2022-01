Van een zuigpoes tot een tattooprinter: dit zijn de gekste en beste nieuwigheden op techbeurs CES

Inbraak bij esportsor­ga­ni­sa­tie Sector One leidt tot verlies tienduizen­den euro’s

De Belgische esportsorganisatie Sector One is beroofd. Dat meldt de organisatie zelf op Twitter. Bij de inbraak is er voor meer dan 10.000 euro aan materiaal meegenomen. Onder andere camera’s, laptops en gaming gear is meegenomen.

18 december