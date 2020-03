Veel voor weinig: dit zijn de beste (en goedkoopste) 65 inch-televisies

Als sportliefhebber kun je deze zomer hopelijk genieten van honderden uren live-televisie. Traditioneel bereiden veel mensen zich hierop voor door een nieuw toestel te kopen. Maar ook als de sportzomer niet doorgaat, kan een nieuwe, grotere televisie het aanbod van streamingdiensten een stuk aantrekkelijker maken. Als je een televisie uitzoekt waarop je met je familie en/of vriend(en) naar sport of series wil kijken, moet het beeld natuurlijk goed zijn, maar hij moet vooral ook lekker groot zijn en het liefst niet te duur. Daarom zijn we de Pricewatch ingedoken op zoek naar 65 inch-televisies voor een zo laag mogelijke prijs.

Onze keuze: Philips 65PUS6504 Zwart

Deze televisie laat wat ons betreft zeker steken vallen. Zo kan de interface een stuk beter en hadden we de reclame voor Ambilight in het menu liever niet gezien. Ook het plastic van de televisie, ‘hoogglanzend zwart’ zoals Philips het zelf noemt, ziet er naar onze mening wat goedkoop uit. Toch kost de televisie slechts 650 euro. Daarmee voldoet hij goed aan de insteek van dit artikel. Hij biedt namelijk veel voor weinig, het geluid heeft een mooi stereobeeld en je kunt er prima op gamen. Ook deze televisie heeft een ips-paneel, waardoor het contrast wat minder is, maar de kijkhoeken maken dit toestel prima geschikt om met veel vrienden en familie te genieten van de komende sportzomer.

Het alternatief: Sony KD-65XG7096 Zwart

De Sony is de duurste in deze test, maar we vinden hem over het geheel genomen ook de beste televisie van deze test. Hij ziet er keurig uit, klinkt het beste, heeft een prettige afstandsbediening, heeft een lage inputlag en biedt een goed contrast. Het enige grote nadeel is dat je er relatief recht voor moet zitten om het beste beeld te zien.