Verbijstering om filmpjes schietpartij De Vries, politie doet dringende oproep 'niet te delen’

BN'ers in shock om neergescho­ten De Vries: ‘Dikke tranen om deze tragedie’

22:04 Collega’s uit de showbizzwereld reageren geschokt op het nieuws dat Peter R. de Vries vanavond is neergeschoten. De misdaadverslaggever is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. ‘Ik ben in shock’, schrijft presentatrice Leonie ter Braak. En Henny Huisman: ‘Waar moet het naartoe in Nederland? Ik huil dikke tranen om deze tragedie.’