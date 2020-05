Verdachte (30) opgepakt voor zendmastbranden Veldhoven

UpdateDe politie in Oost-Brabant heeft afgelopen week, in samenwerking met de Landelijke Eenheid, een nieuwe verdachte aangehouden in het onderzoek naar de zendmastbranden. Het gaat om een 30-jarige Veldhovenaar. Hij wordt verdacht van het in brand steken van twee zendmasten in zijn woonplaats.

De twee zendmasten in Veldhoven werden op zaterdag 11 april kort na elkaar in de brand gestoken. De verdachte werd afgelopen dinsdag in zijn woning aangehouden. De politie sluit niet uit dat er meer personen betrokken waren bij de branden in Veldhoven. Dat is nog volop in onderzoek.

De Veldhovenaar werd vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot om hem langer vast te houden. De recherche onderzoekt of er aanwijzingen zijn dat deze verdachte ook betrokken was bij andere zendmastbranden in het land.

Lees door onder de tweet.

5G

De afgelopen tijd is er vaker sprake geweest van branden in zendmasten in heel Nederland. In Oost-Brabant was het, afgezien van de twee branden in Veldhoven, nog twee keer raak: op 5 april in Neerkant en op 9 april in Nuenen. Vermoedelijk zijn al deze branden aangestoken. Ze kunnen ertoe leiden dat alarmnummer 112 minder goed bereikbaar is. De politie noemt het dan ook ,,van groot belang’ dat de daders worden opgespoord.

De brandstichtingen zijn mogelijk acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders menen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat geen enkel bewijs.

Eerder werden al anderen aangehouden op verdenking van brand bij zendmasten, zoals een 34-jarige man uit Groningen en twee mannen uit Swifterband van 24 en 30. Het voorarrest van de Groninger is opgeheven. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag gisteren besloten. De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam had eerder deze maand besloten de voorlopige hechtenis van de Groninger met 60 dagen te verlengen. Zijn advocaten gingen met succes in hoger beroep. De Groninger mag nu zijn proces in vrijheid afwachten, meldt het advocatenkantoor Anker & Anker vandaag. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.