‘Vijf Chinese techbedrijven zijn bedreiging nationale veiligheid VS’

Eerder werden luchtvaartmaatschappijen al verplicht apparatuur van ZTE en Huawei te vervangen. Daarvoor werd 1,9 miljard dollar beschikbaar gesteld. Ook begon de FCC eind vorig jaar met het intrekken van de vergunning van China Telecom om in de VS actief te zijn. Ook die stap is ingegeven om de rol van China op het gebied van telecommunicatie in de VS te verkleinen.

,,Deze lijst is een grote stap voorwaarts om het vertrouwen in onze communicatienetwerken te herstellen’’, zegt voorzitter Jessica Rosenworcel van de FCC in een verklaring. ,,De Amerikanen vertrouwen meer dan ooit op onze netwerken om te werken, naar school te gaan of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg, en we moeten er van op aan kunnen dat deze communicatie veilig is. Deze lijst verschaft zinvolle richtlijnen die ervoor zullen zorgen dat wanneer de netwerken van de volgende generatie landelijk worden uitgerold, ze niet dezelfde fouten bevatten als in het verleden of gebruikmaken van apparatuur of diensten die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van de VS of voor de veiligheid van de Amerikanen”, aldus de verklaring van de FCC.