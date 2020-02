Vijf redenen om een slimme speaker in huis te halen

Trendwatchers zijn het er unaniem over eens: slimme speakers zullen in de toekomst nog véél belangrijker worden. Twijfel je zelf nog sterk aan het nut ervan? Hier zijn vijf goede redenen om er toch eentje aan te schaffen.

1. Het aantal toepassingen groeit

De allereerste toepassingen waartoe slimme speakers zich leenden, zoals het afspelen van muziek op commando, waren niet direct spannende redenen om zo’n ding in huis te halen. Maar het aantal interessante functies groeit momenteel flink. Op de Engelstalige versie van de Google Assistant - het AI-systeem dat je ook vindt bij de Google Nest-speakers - krijg je ‘s morgens het weerbericht, file-info en een overzicht van je afspraken van die dag. Inmiddels is het ook mogelijk om routines in te stellen? Graag wakker worden met de zoete klanken van een pop-artiest, terwijl tegelijkertijd je gordijnen open gaan (wel een slim gordijn kopen) en de lichten langzaam aangaan? Kan geregeld worden.

2. Stembesturing-drempel valt stilaan weg

Vind je het vrij stom om tegen een apparaat te praten? Je bent niet alleen. En toch went het blijkbaar, want volgens research van consultancybedrijf CapGemini gebruikt 55% van de smartphonebezitters nu ook de slimme assistenten. In de VS zijn slimme speakers helemaal ingeburgerd voor huiselijk gebruik: 66,4 miljoen toestellen op een bevolking van 327,2 miljoen. Het Europees gebruik zit in de lift: volgens marktonderzoekbureau IDC werden er vorig jaar 107 miljoen smart home-apparaten verkocht, 65% daarvan een slimme speaker.

3. Prijs is geen issue meer

Een Google Nest Mini koop je al voor 50 euro, en vaak zelfs veel goedkoper. Fabrikanten als Google en Amazon moeten wel zo’n goedkope apparaten in de markt zetten, want een losstaande slimme speaker die alléén maar dient voor stembesturing begint in de verdrukking te geraken. Zo zie je dat Google Home, Amazon Alexa en Apple Siri steeds meer geïntegreerd worden in volwaardige speakersystemen van bijvoorbeeld Bose en Sonos. En ook de betere televisies komen tegenwoordig gewoon met een ingebouwde slimme speaker.

4. Je huis wordt slimmer

Misschien ga je bij het horen van een term als Internet of Things (IoT) nog met de wenkbrauwen fronsen? In de breedste zin, omvat die term ‘alles’ wat met het internet is verbonden. Meestal slaat het op ‘smart’ objecten die met elkaar kunnen communiceren. Denk dan bijvoorbeeld aan je slimme lampen en thermostaat, je smartphone en smartwatch, enzovoort. Bij verlichting (met onder meer Philips Hue) en verwarming (met Googles Nest-thermostaat of de slimme thermostaat-met-radiatorknoppen van het Duitse Tado) wordt ‘smart’ nu stilaan de standaard. Die aansturen via een slimme speaker is gewoon de volgende logische stap.

5. Mee met de AI-revolutie